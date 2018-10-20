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Шевченко во главе сборной установил третью лучшую беспроигрышную серию в истории

Шевченко во главе сборной установил третью лучшую беспроигрышную серию в истории

КИЕВ. 20 октября. УНН. Главный тренер “желто-голубой” сборной Андрей Шевченко начал вписывать свое имя в историю украинского футбола в качестве наставника, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола нашей страны.

Ничья в Генуе с Италией (1:1) и победа в Харькове над Чехией (1:0) доказали беспроигрышную серию сборной Украины под руководством Шевченко до девяти поединков.

В истории нашей национальной команды лучшую серию имели только два наставника: на счету Йожефа Сабо — 13 матчей, а в активе Михаила Фоменко — 12.

Примечательно, что сейчас в активе сборной такая же серия, как и во времена Валерия Лобановского.

Добавим, что последний раз сборная Шевченко уступала 9 октября 2017. Тогда наша команда проиграла в Киеве хорватам (0:2) в заключительном поединке отбора на ЧМ-2018.

Источник: УНН
Теги: спорт
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