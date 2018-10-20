Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 октября 2018 09:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украину возвращается осень - синоптик
В Украину возвращается осень - синоптик
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3195
Версия для печати

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заинтересовался Wikileaks в связи с "российским делом"

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заинтересовался Wikileaks в связи с "российским делом"

КИЕВ. 20 октября. УНН. В США спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием “российского вмешательства”, начал изучать связи активистов с Wikileaks. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Уточняется, что следователи расследуют связь портала с публикациями переписки руководства Демократической партии США, появившимися после взлома ее серверов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ассанж подумывает дать показания относительно вмешательства России в Сенате США

Согласно имеющейся информации, в этой связи следователи заинтересовались бывшим советником штаба Трампа Роджером Стоуном. Кроме того, их внимание привлек республиканец Питер Смит, который, возможно, заранее знал об указанных публикациях.

Как ранее информировал УНН, после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре комиссия Роберта Мюллера намерена предоставить основные выводы по своему расследованию. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, все будет зависеть от того, найдет ли спецпрокурор дополнительные данные, свидетельствующие о нарушении закона.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.