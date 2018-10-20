Суточная закачка газа в ПХГ Украины выросла до 40 млн куб. м

КИЕВ. 20 октября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 18 октября увеличился до 16,829 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 40,69 млн куб. м газа, тогда как днем ранее было 34,69 млн куб. м.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 0,72 млн куб. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нафтогаз" заявил об обеспеченности Украины газом на зиму

При этом в данных за 18 октября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 23,92 млн куб. м, из Венгрии - 12,74 млн куб. м, из Польши - 3,22 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 54%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.