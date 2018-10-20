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Суббота, 20 октября 2018, 10:28 • Саша Картер • 6390
В Сирии из плена "Исламского государства" освободили четверых детей
КИЕВ. 20 октября. УНН. Захваченных террористической группировкой "Исламское государство" шестерых заложников, похищенных 25 июля в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, освободили. Об этом заявил губернатор провинции Амир аль-Ишши, передает УНН со ссылкой на SANA.
По словам губернатора, были освобождены две женщины и четверо детей.
"Остальные будут освобождены в ближайшем будущем", - сказал аль-Ишши.
Как сообщал УНН, 25 июля в сирийской провинции Эс-Сувейда произошло несколько терактов. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Теракты вызвали сотни человеческих жертв. Кроме того, сообщалось, что террористы взяли в заложники несколько десятков человек.
Источник: УНН