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Выборы в Афганистане: люди идут голосовать на фоне угроз безопасности

Выборы в Афганистане: люди идут голосовать на фоне угроз безопасности

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Около 9 миллионов афганцев зарегистрировались для участия в парламентских выборах в Афганистане на фоне больших опасений по поводу угрозы нападений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Al Jazeera.

"Избирательные участки открылись в субботу для парламентских выборов, которые в Афганистане долго откладывали, на фоне угроз безопасности со стороны группировки "Талибан", которые пообещали вмешаться в "фальшивое" голосование", - пишет издание.

Участки открылись в 7 утра по местному времени и закрываются в 16:00. Около 9 миллионов афганцев зарегистрировались для участия в голосовании, которое было запланировано еще на 2015 год. В 33 участвующих в выборах провинциях страны насчитывается 21 тысяча избирательных участков.

Голосование - третье со времени падения правления талибов в 2001 году - было отложено из-за опасений по поводу безопасности и реформы процесса регистрации избирателей. Безопасность была главной проблемой в преддверии дня голосования. С конца сентября, когда кампания началась официально, по меньшей мере 10 кандидатов убили и двух похитили.

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что отправило более 70 тысяч сотрудников сил безопасности для обеспечения безопасности избирателей по всей стране.

Избирательная комиссия заявила, что одна четверть избирательных участков в стране не будет открыта из-за проблем с безопасностью.

Выборы отложат на неделю в южной провинции Кандагар после убийства в четверг начальника полиции провинции генерала Абдула Разика в результате нападения, совершенного талибами. Голосование также не состоится в Газни из-за нестабильной ситуации в области безопасности - талибы контролируют значительную часть провинции.

"Талибан" поклялся сорвать то, что он называет "фиктивными выборами".

"Люди, которые пытаются помочь в успешном проведении этого процесса, обеспечивая безопасность, должны стать целью, и камня на камне не следует оставлять для предотвращения и провала (выборов)", - заявил на прошлой неделе представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

По данным избирательной комиссии, за места в 250-местном парламенте поборятся 2565 кандидатов, из которых 417 - женщины.

Напомним, в Афганистане  произошел взрыв у здания избиркома, есть погибшие.

Источник: УНН
Теги: выборы, Афганистан
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