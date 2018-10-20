В Херсонской области автомобиль с четырьмя пассажирами влетел в трактор

КИЕВ. 20 октября. УНН. В субботу, 20 октября, около 8:20 в полицию Херсонской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на выезде из города Геническ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ полиции Херсонской области, передает УНН.

Полицейские установили, что водитель трактора не учел дорожных обстоятельств и, выезжая в условиях тумана с автозаправки на автодорогу, допустил столкновение с легковым автомобилем BMW, в котором находились четыре человека.

"Один из пассажиров от госпитализации отказался. Другие граждане с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в Геническую районную больницу", - сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНН, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которого автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.