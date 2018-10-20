Боевики дважды обстреляли бойцов ОС на Донбассе из гранатометов

КИЕВ. 20 октября. УНН. Незаконные вооруженные формирования с полуночи совершили два обстрела позиций Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил во время брифинга представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток и по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пока два случая нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск", - сказал представитель Миноброны.

По его словам, около 10:00 утра противник открыл огонь из стрелкового оружия и противотанковых гранатометов в сторону оборонительных укреплений Вооруженных сил, расположенных у Гнутово.

В это же время зафиксировано вражеский обстрел в районе Широкино. Там противник применил против украинских военных автоматические гранатометы.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины на эти обстрелы не отвечали, строго соблюдая режим прекращения огня. С начала суток потерь в рядах Объединенных сил нет, ситуация полностью контролируется нашими подразделениями", - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск.



