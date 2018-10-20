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К Меркурию отправили космическую миссию

К Меркурию отправили космическую миссию

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КИЕВ. 20 октября. УНН. В субботу, 20 октября, европейско-японский космический зонд BepiColombo с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовал к Меркурию, передает УНН со ссылкой на AP.

Европейское космическое агентство и Японское агентство аэрокосмических исследований сообщили, что космический корабль, названный в честь итальянского ученого Джузеппе "Бэпи" Коломбо, находится на правильной орбите и отправил первый сигнал после запуска.

Сообщается, что зонд должен добраться Меркурия в декабре 2025 года.

На его борту находятся два спутника - "Bepi" и "Mio" - которые будут исследовать Меркурий на разных орбитах. Цель миссии BepiColombo - исследовать особенности поверхности Меркурия, а также магнитные поля планеты.

Как сообщал УНН, NASA планирует в 2069 году запустить зонд за пределы Солнечной системы до звезды Проксима Центавра в честь столетия миссии Apollo 11 (Аполлон 11), когда человек впервые ступил на поверхность Луны.

Источник: УНН
Теги: космос, Япония, Европа, космическое агентство
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