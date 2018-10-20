Во двор жилого дома в Николаеве неизвестные бросили взрывчатку

КИЕВ. 20 октября. УНН. В ночь на субботу, 20 октября, неизвестные бросили взрывное устройство на территорию домовладения в поселке Большая Корениха в Николаеве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Николаевской области.

Полиция получила сообщение о том, что произошел взрыв, в 3:45. На месте правоохранители нашли обломки взрывного устройства неизвестной конструкции и направили их на экспертизу.

В результате взрыва никто из граждан не пострадал. Поврежден фасад здания, отметили правоохранители.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, лиц, причастных к его совершению, а также свидетелей.

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