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Во двор жилого дома в Николаеве неизвестные бросили взрывчатку

Во двор жилого дома в Николаеве неизвестные бросили взрывчатку

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КИЕВ. 20 октября. УНН. В ночь на субботу, 20 октября, неизвестные бросили взрывное устройство на территорию домовладения в поселке Большая Корениха в Николаеве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Николаевской области.

Полиция получила сообщение о том, что произошел взрыв, в 3:45. На месте правоохранители нашли обломки взрывного устройства неизвестной конструкции и направили их на экспертизу.

В результате взрыва никто из граждан не пострадал. Поврежден фасад здания, отметили правоохранители.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, лиц, причастных к его совершению, а также свидетелей.

Как сообщал УНН, во Львовской области пьяный мужчина бросил в фонтан взрывчатку.

Источник: УНН
Теги: Николаев и Николаевская область, Взрыв на складе боеприпасов
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