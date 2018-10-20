Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 октября 2018 18:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
13065
Версия для печати

Сдай друга: полиция ищет лучшего водителя Украины

Сдай друга: полиция ищет лучшего водителя Украины

КИЕВ. 20 октября. УНН. Национальная полиция Украина совместно с Консультативной миссией ЕС в Украине для социального проекта "Керуй!" проводит акцию по поиску лучших водителей страны. Соответствующее сообщение размещено на странице Национальной полиции в Facebook, передает УНН.

"Если вы ответственный водитель и можете ездить на всем, что имеет колеса, или кто-то из ваших друзей такой же ловкий за рулем, то у вас есть возможность отметиться под этим постом и стать лучшим водителем в стране", - говорится в сообщении.

Другие детали акции, а также причины, зачем Национальная полиция ищет умелых водителей, пока неизвестны.

Как сообщал УНН, за первый день работы TruCam патрульные составили более 200 админпротоколов.

Источник: УНН
Теги: ЕС, полиция, водитель
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.