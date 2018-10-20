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Житель приграничья с Россией хранил дома самодельные бомбы

Житель приграничья с Россией хранил дома самодельные бомбы

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КИЕВ. 20 октября. УНН. У жителя Черниговской области в Сновском районе, который на севере граничит с Россией, правоохранители обнаружили самодельные взрывные устройства и наркотики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В результате обыска в частном доме одного из граждан Украины в Сновском районе найдено 2 самодельных взрывных устройства, 2 запала УЗРГМ-2, незарегистрированный пневматический пистолет, 21 куст растений конопли, а также растительное вещество и семена конопли", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, обыск проводили в соответствии с постановлением суда вместе с полицией.

Боеприпасы и наркотическое вещество изъято. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в результате неосторожного обращения с неустановленным самодельным взрывным устройством в Киеве получил ранения мужчина.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, взрывчатка, Госпогранслужба, Чернигов и Черниговская область
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