Москва обвинила Вашингтон в "фабрикации" поводов для санкций

КИЕВ. 20 октября. УНН. Обвинения гражданки РФ Елены Хусяйновой во вмешательстве в американские выборы считают в России лишь поводом для очередных санкций против РФ. Об этом говорится в комментарии заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, обнародованного на сайте российского внешнеполитического ведомства, передает УНН.

"Уже не раз отмечали, что речь идет о позорной клеветнической кампании. Она продиктована стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных распрях и одновременно нажать на Россию", - заявил представитель российского МИД.

По его словам, для этой цели в ход американцев идут "недостойные средства", такие как "откровенно заказные уголовные дела с бессмысленными обвинениями и смехотворной доказательной базой".

"Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют повод, чтобы лишний раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции. США явно переоценивают собственные возможности. Демонстрируя по отношению к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор", - говорится в заявлении Рябкова.

Как сообщал УНН, 19 октября министерство юстиции США выдвинуло гражданке России Елене Хусяйновой обвинения в попытке влияния на политические процессы в Соединенных Штатах, в частности на будущие промежуточные выборы в конгресс, которые состоятся в ноябре этого года.