СБУ созывает брифинг из-за разоблачения агента российских спецслужб

КИЕВ. 20 октября. УНН. Служба безопасности Украины на понедельник созывает брифинг относительно разоблачения агента российских спецслужб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В понедельник, 22 октября, состоится брифинг руководства СБ Украины относительно разоблачения агента российских спецслужб", - сообщили в спецслужбе.

При этом в СБУ не указали никаких дополнительных деталей по поводу российского агента.

Как сообщал УНН, 20 декабря прошлого года СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте. Задержанным оказался личный переводчик Гройсмана - Станислав Ежов.

Ранее вице-спикер Сената Польши Адам Белан заявил, что Западная Европа переполнена российскими агентами.