"Бавария" опровергла возможность назначения тренером клуба Венгера
КИЕВ. 20 октября. УНН. Мюнхенская "Бавария" несмотря на слабые последние результаты выразила поддержку нынешнему наставнику хорвату Нико Ковачу, сообщает УНН со ссылкой на Goal.com.
Результаты действующего чемпиона Германии оставляют желать лучшего, и в последнее время все больше источников сообщали о возможной смене тренера. Однако официальные лица "Баварии" поддержали Нико Ковача, который оказался под давлением, и на место которого уже "сватали" известного француза Арсена Венгера, пишет издание.
Примечательно, что после шести побед подряд в Бундеслиге в ходе этого сезона "Бавария" оказалась в кризисе. Мюнхенцы не побеждали в четырех матчах подряд перед международным перерывом. Сейчас команда Ковача идет на шестом месте и на четыре очка отстает от лидирующей "Боруссии" Д.