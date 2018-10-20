Полиция отчиталась о снижении уровня преступности в Украине на 8%

КИЕВ. 20 октября. УНН. В 2018 году общий уровень преступности в Украине снизился на 8% - именно на столько меньше преступлений зарегистрировано на протяжении 9 месяцев этого года против такого же периода 2017 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"В течение 9 месяцев 2018 года в Украине уменьшилось количество зарегистрированных преступлений по сравнению с таким же периодом 2017-го - с 420 тыс. до 386 тыс. уголовных правонарушений. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений из этого числа уменьшилась на 11% - с 155 тысяч до 138 тысяч", - указали в ведомстве.

Наибольший массив среди совершенных преступлений, как отмечается, составляют кражи (191 тыс.) и мошенничества (27 тыс.).

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"Уменьшилось количество умышленных убийств, совершенных на территории государства - с 1185 до 1168. Более чем на четверть снизилось количество разбойных нападений - с 2224 до 1622. На 25% зарегистрировано меньше грабежей: в 2017 году их было 14,2 тысячи, в этом - 10,6 тысяч. Краж зарегистрировано на 12% меньше (216,6 тыс. против 191,5 тыс. в этом году)", - сообщили в полиции.

Также указано на повышение уровня раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений: "В течение трех кварталов 2018-го полиция раскрыла более 148 тыс. уголовных правонарушений. Удельный вес раскрытых умышленных убийств возрос до 92 процентов по сравнению с прошлогодними 89 процентами".

Напомним, в Киеве назвали наиболее криминогенный район.