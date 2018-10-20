Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 20 октября 2018 18:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
7095
Версия для печати

В Украине стали вдвое чаще подпольно сбывать оружие

В Украине стали вдвое чаще подпольно сбывать оружие

КИЕВ. 20 октября. УНН. Полицейские задокументировали вдвое больше фактов сбыта оружия по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин по итогам работы блока криминальной полиции в течение 9 месяцев 2018 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Оперативные подразделения стали активнее применять такой способ документирования сбыта оружия, как оперативная закупка. В этом году уже задокументировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки", - цитирует Аброськина пресс-служба.

Он отметил, что особое внимание правоохранителей должно быть уделено выявлению нелегальных каналов поступления оружия с востока страны в области, где ведутся боевые действия.

Аброськин также отметил, что на территории Украины с этой целью регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия.

"Только в этом году мы уже провели две операции "Оружие и взрывчатка". За время проведения последней из них из незаконного оборота изъято и направлено на исследование 913 единиц огнестрельного оружия, 804 гранаты, 266 взрывных устройств. Также изъято почти 100 тысяч патронов и 195 кг взрывчатых веществ", - отметил он.

Напомним, полиция отчиталась о снижении уровня преступности в Украине на 8%.

Источник: УНН
Теги: оружие, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.