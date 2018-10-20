В Украине стали вдвое чаще подпольно сбывать оружие

КИЕВ. 20 октября. УНН. Полицейские задокументировали вдвое больше фактов сбыта оружия по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин по итогам работы блока криминальной полиции в течение 9 месяцев 2018 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Оперативные подразделения стали активнее применять такой способ документирования сбыта оружия, как оперативная закупка. В этом году уже задокументировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки", - цитирует Аброськина пресс-служба.

Он отметил, что особое внимание правоохранителей должно быть уделено выявлению нелегальных каналов поступления оружия с востока страны в области, где ведутся боевые действия.

Аброськин также отметил, что на территории Украины с этой целью регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия.

"Только в этом году мы уже провели две операции "Оружие и взрывчатка". За время проведения последней из них из незаконного оборота изъято и направлено на исследование 913 единиц огнестрельного оружия, 804 гранаты, 266 взрывных устройств. Также изъято почти 100 тысяч патронов и 195 кг взрывчатых веществ", - отметил он.

Напомним, полиция отчиталась о снижении уровня преступности в Украине на 8%.