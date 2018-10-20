Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 октября 2018 01:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
5550
Версия для печати

На Тайване проходит многотысячный митинг за независимость от Китая

На Тайване проходит многотысячный митинг за независимость от Китая

КИЕВ. 20 октября. УНН. В субботу в столице Тайваня собрались несколько тысяч демонстрантов - борцов за независимость, чтобы выразить протест против "буллинга" Пекина и призвать к проведению референдума о независимости острова от Китая, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Один из крупнейших митингов на Тайване был организован группой под названием Formosa Alliance, основанной полгода назад. Участники демонстрации собрались у штаб-квартиры Демократической прогрессивной партии (DPP) президента Тайваня Цай Инвен.

Демонстранты призывают правительство Цай "оттолкнуться от" Пекина и провести референдум о независимости. Некоторые из участников акции принесли плакаты с надписями: "Больше никакого буллинга; больше никакой аннексии".

Отметим, КНР в отношениях с Тайванем придерживается концепции "одна страна - две системы", предложенной в 1979 году руководителем КНР Дэн Сяопином. Она предусматривает одновременно неотделимость Тайваня от территории КНР и право на высокую степень самоуправления как особого административного района. Тайвань не принимает формулу КНР, выдвигая свою - "одна страна - две территории".

Напомним, Лондон вышел на марш с требованием референдума по соглашению о Brexit.

Источник: УНН
Теги: Китай, митинг, независимость, Тайвань
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.