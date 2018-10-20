На Тайване проходит многотысячный митинг за независимость от Китая

КИЕВ. 20 октября. УНН. В субботу в столице Тайваня собрались несколько тысяч демонстрантов - борцов за независимость, чтобы выразить протест против "буллинга" Пекина и призвать к проведению референдума о независимости острова от Китая, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Один из крупнейших митингов на Тайване был организован группой под названием Formosa Alliance, основанной полгода назад. Участники демонстрации собрались у штаб-квартиры Демократической прогрессивной партии (DPP) президента Тайваня Цай Инвен.

Демонстранты призывают правительство Цай "оттолкнуться от" Пекина и провести референдум о независимости. Некоторые из участников акции принесли плакаты с надписями: "Больше никакого буллинга; больше никакой аннексии".

Отметим, КНР в отношениях с Тайванем придерживается концепции "одна страна - две системы", предложенной в 1979 году руководителем КНР Дэн Сяопином. Она предусматривает одновременно неотделимость Тайваня от территории КНР и право на высокую степень самоуправления как особого административного района. Тайвань не принимает формулу КНР, выдвигая свою - "одна страна - две территории".

Напомним, Лондон вышел на марш с требованием референдума по соглашению о Brexit.