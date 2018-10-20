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Враг снова применил ПТУР на Донбассе: ранен один военный

Враг снова применил ПТУР на Донбассе: ранен один военный

КИЕВ. 20 октября. УНН. С начала сегодняшних суток до 18:00 оккупанты уже семь раз открывали огонь в сторону бойцов Объединенных сил на Донбассе, в частности, применив противотанковую управляемую ракету (ПТУР). В результате обстрелов есть один раненный в рядах украинской армии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток, по состоянию на 18 часов, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. В одном из случаев, в районе Гнутово, противник применил противотанковую управляемую ракету", - сообщили в штабе.

Кроме того, как отмечается, враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино.

"В результате обстрелов российских оккупантов, к сожалению, ранен один украинский военнослужащий", - добавили в штабе.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

Накануне боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС
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