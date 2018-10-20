Луценко: счетчик коррупционеров в Украине достиг 7,8 тысячи

КИЕВ. 20 октября. УНН. Счетчик коррупционеров в Украине на сегодня достиг показателя в 7тысяч 810 человек. Об этом заявил Генеральный прокур Украины Юрий Луценко в Facebook, передает УНН.

"Краткая рабочая неделя и урожай на коррупционеров категории Б, отведенной законом к подследственности ГПУ. 1 235 500 грн, 158 100 долл. США... Спасибо сотрудникам органов прокуратуры, Нацполиции и СБУ за хорошую работу. Счётчик коррупционеров движется. На сегодня таких задокументировано 7810", - сообщил Генпрокурор.

По его словам, за два года уже есть 2,5 тысячи приговоров по коррупции, но большинство - условные сроки.

При этом Луценко высказал мнение, что ответственность за коррупцию надо усилить. "Никаких условных сроков или штрафов. Минимум год лишения свободы", - отметил он.

Кроме того, Генпрокурор сообщил, что за прошедшую неделю ГПУ вместе с Нацполицией отправили в суд 15 дел об умышленном убийстве, 23 дела о разбое, 62 дела о грабеже, 841 дело о краже, 21 дело о автоугонах.

Напомним, полиция отчиталась о снижении уровня преступности в Украине на 8%.