Постановление о санкциях против ряда телеканалов официально опубликовали

КИЕВ. 20 октября. УНН. Постановление Верховной Рады "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" о санкциях против ряда телеканалов опубликовали в парламентской газете "Голос Украины" от 20 октября, передает УНН.

"Это постановление вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте документа.

Постановлением рекомендуется Совету национальной безопасности и обороны Украины принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических лиц, перечисленных в приложении к документу.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий подписал постановление №9157 о применении санкций против ряда телеканалов.

4 октября Верховная Рада приняла постановление №9157. В частности, предлагается ввести санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и "NEWSONE" и еще ряда СМИ.

Позже Рада не поддержала проект постановления №9157-П об отмене решения Верховной Рады от 4 октября о принятии в целом проекта постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (регистрационный №9157).

По словам председателя ВР, постановление будет передано Президенту Украины для рассмотрения и подготовки на ближайшее заседание СНБО.