НАБУ сообщило о подозрении экс-руководителю Госэкоинспекции

КИЕВ. 20 октября. УНН. О подозрении в декларировании недостоверной информации сообщено бывшему руководителю Государственной экологической инспекции Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"19 октября 2018 года детективы НАБУ совместно с прокурорами САП сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса Украины ("Декларирование недостоверной информации") экс-руководителю Государственной экологической инспекции Украины", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, указанное лицо, занимая должность в центральном органе исполнительной власти, подало заведомо недостоверные сведения в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы, а также перед увольнением.

В частности, как установили сыщики НАБУ, в поданной декларации 2015 года ныне бывший чиновник не отразил сведения в отношении имущества на общую сумму более 3 млн 774 тыс. грн, в декларации за 2016-й - на общую сумму более 29 млн 616 тыс. грн. Кроме того, в декларации, поданной перед увольнением с занимаемой должности, экс-чиновник не внес сведения об имуществе на общую сумму около 27 млн ​​963 тыс. грн.

Итак, совокупный размер незадекларированного имущества лица превышает 60 млн грн.

Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ осуществляют с апреля 2017 года.

Ранее в НАПК заявляли, что экс-глава Госэкоинспекции не указал в декларации объекты на более 4,6 млн грн.