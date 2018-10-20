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Генсек СЕ считает РФ ответственной за нарушения прав человека в Крыму - Денисова

Генсек СЕ считает РФ ответственной за нарушения прав человека в Крыму - Денисова

КИЕВ. 20 октября. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает РФ ответственной за нарушения прав человека в Крыму. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с Генсеком, передает УНН.

"Я поблагодарила за возможность встретиться, за реакцию на события, происходящие в Украине. В частности, на трагедию в Керчи в аннексированном Крыму. Генсек СЕ отметил, что именно РФ несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала. А Совет Европы признает, что ситуация в аннексированом Крыму полностью контролируется Россией", - указала Денисова.

Напомним, Украина призвала ООН и Совет Европы помочь в расследовании теракта в Керчи.

Источник: УНН
Теги: Крым, Совет Европы, Людмила Денисова
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