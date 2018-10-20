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Жилые дома в столице начали подключать к отоплению

Жилые дома в столице начали подключать к отоплению

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Киеве начали подключение жилых домов к отоплению, при этом уже подключены 163 больницы, 282 школы, 458 детских садов. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу горгосадминистрации.

"В Киеве начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления в связи со снижением температуры воздуха", - цитирует Пантелеева пресс-служба.

По его словам, в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах "Киевтеплоэнерго" фиксирует значительное количество повреждений сетей.

"За последние несколько дней уже ликвидировали почти 300 повреждений", - отметил он.

Пантелеев отметил, что отопительный сезон в столице начался еще 15 октября: по индивидуальным заявкам начали подключение больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

"По состоянию на 20 октября подключены 163 больницы, 282 школы, 458 детских садов", - добавили в КГГА.

Правительство 3 октября приняло решение начать отопительный сезон с 15 октября.

Источник: УНН
Теги: Киев, отопительный сезон
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