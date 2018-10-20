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"Динамо" одержало пятую подряд победу в чемпионате Украины

"Динамо" одержало пятую подряд победу в чемпионате Украины

КИЕВ. 20 октября. УНН. В центральной встрече 12-го тура Украинской Премьер-лиги в Полтаве встретились два представителя Украины в Лиге Европы - "Ворскла" сыграла с "Динамо", передает корреспондент УНН.

В начале игры Супряга несильным ударом с острого угла проверил Богдана Шуста. А вот в середине тайма более опасный выстрел прошел в исполнении Гармаша - кипер среагировал. Сороковая минута стала роковой для полтавчан. Проход по левому флангу Супряги привел к его ассисту на Цыганкова - полузащитник пробил под перекладину.

Во второй половине Кулач имел хороший шанс сравнять результат, но Бойко ногой отразил выстрел противника - 1:0 за киевлянами.

Отметим, что эта победа стала для "бело-синих" 5-й подряд в чемпионате - 29 очков и только 2 пункта отставания от "Шахтера". "Ворскла" занимает 4 ступень - 18 баллов.

Напомним, "Мариуполь" в матче с двумя удалениями победил "Зарю".

Источник: УНН
Теги: футбол, Динамо
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