Астрономы нашли "космического титана" на краю Вселенной

КИЕВ. 20 октября. УНН. Международная команда астрономов обнаружила структуру "титанических размеров", которая образовалась через два миллиарда лет после Большого взрыва, передает УНН со ссылкой на Phys.org.

Галакатичний прото-суперкластер, названный Гиперионом, является крупнейшей структурой, которую когда-либо удавалось заметить на таком большом расстоянии от Земли.

Протокластерами ученые называют большие скопления материи, из которых во время дальнейшего расширения Вселенной сформировались галактики современного вида.

Гиперион был обнаружен путем анализа большого объема данных, полученных с помощью ультраглубокой съемки VIMOS (VUDS).

Масса объекта составляет около миллиона миллиардов масс Солнца. Объекты подобной массы и раньше находили в обозримой части Вселенной, но для ученых стало неожиданностью, что такая огромная структура образовалась только через 2,3 миллиарда лет после Большого взрыва.

Как сообщал УНН, европейско-японский космический зонд BepiColombo с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовал к Меркурию.