Манафорту в США назначат наказание в феврале

КИЕВ. 20 октября. УНН. Бывшему руководителю предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту назначат наказание 8 февраля в суде Александрии в США по восьми пунктам обвинений в банковском мошенничестве и избежании налогообложения. Дату назначения наказания объявил судья Т.С. Эллис во время слушаний накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

Судья также отклонил десять обвинений, по которым присяжные не смогли прийти к согласию во время судебного процесса летом.

69-летний Манафорт прибыл в суд в инвалидной коляске, только на его правой ноге было одет носок. Его адвокат Кевин Даунинг заявил, что "Манафорт имеет серьезные проблемы со здоровьем".

Даунинг подал запрос судье Эллис на ускорение следствия, которое предшествует наказанию, чтобы Манафорт мог переместиться из местной тюрьмы в, как ожидается, федеральную тюрьму.

Юристы считают, что Манафорт, вероятно, получит наказание в 8-10 лет заключения.

Уголовные обвинения против Манафорта появились из-за его работы с украинской политической партией, пишет издание.

Манафорт признал свою вину перед вторым судебным процессом, который должен состояться в округе Колумбия. Он также согласился сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который ведет следствие в отношении возможного вмешательства России в выборы 2016 года в США.

На момент назначения наказания в феврале сотрудничество Манафорта со следствием еще не будет завершено. Поэтому, как считают наблюдатели, при назначении наказания возможно не будет учтено сотрудничество Манафорта со следствием в полной мере.

Американское правительство, как отмечается, также получило полномочия на изъятие активов, незаконно приобретенных в результате уклонения от налогообложения и нарушения правил лоббистской деятельности на общую сумму 15 млн долларов, говорится в решении суда, вынесенном на прошлой неделе.

Эти активы будут включать апартаменты Манафорта в центре Trump Tower в Нью-Йорке, а также его дом в Хэмптонс, средства на банковских счетах и ​​страхования жизни.

Напомним, СМИ узнали о готовности Мюллера предоставить итоги расследования по России.