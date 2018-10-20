Украинки завоевали две награды на Кубке мира по велотреку

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинская сборная завоевала две медали в первый день соревнований на Кубке мира по велотреку в Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция). Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Анна Соловей сошла на вторую ступеньку пьедестала в гонке по очкам. Любовь Басова и Елена Старикова завоевали “бронзу” в командном спринте.

Как сообщал УНН, в рамках этапа Кубка мира в Чили копилка сборной Украины пополнилась 7-ю медалями.