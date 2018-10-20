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РПЦ объявила Константинопольского патриарха раскольником

РПЦ объявила Константинопольского патриарха раскольником

КИЕВ. 20 октября. УНН. Русская православная церковь (РПЦ) признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Как информирует Meduza, об этом в эфире канала “Россия 24” сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает УНН.

"Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником. Те решения, которые он принимает, мы не признаем", - сказал митрополит Иларион.

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Как ранее информировал УНН, 15 октября РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после того, как он подтвердил намерение предоставить автокефалию единой украинской церкви. Константинополь со своей стороны отказался от разрыва отношений с РПЦ.

Источник: УНН
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