ХК "Донбасс" одержал вторую победу на Континентальном кубке

КИЕВ. 20 октября. УНН. В Риге матчем “Донбасса” с чемпионом Исландии “Викингаром” стартовал второй игровой день Континентального кубка, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Тренерский штаб чемпионов Украины решил провести ротацию на вратарской позиции, заменив Богдана Дяченко на Сергея Костенко. Однако, российский голкипер не смог уверенно войти в игру, и за стартовые 24 с половиной минуты пропустил дважды после семи бросков. Так, исландцы смогли впервые на турнире оказаться в роли лидера по ходу матча.

Восстановить статус-кво до окончания второго периода помог Севастьян Карпенко, который не поскупился и выдал удобный пас Андрею Денискину на пустые ворота. Таким образом, два стартовых периоды завершились вничью 1:1.

Дожать соперника команде Юлиуса Шуплера удалось в заключительной 20-минутке, забросив четыре шайбы. При этом “викинги” ответили лишь раз, но по поводу реализации моментов красноречиво говорила Послематчевая статистика бросков — 60:12.

По украинский коллектив шайбы Смирнов, Денискины, Коренчук, Карпенко, Кирющенков и Гончаров.

“Эмоциональной эта победа стала не только для болельщиков, но и для тех, кто находился на командном скамейке. Такое случается. Мы бросили по воротам соперника более 60 раз, создали в каждом периоде минимум 5-6 голевых моментов. Реализовать больше моментов удалось только в концовке матча, когда соперник счет сравнял. Расслабленности и недооценки у нас не было. Ребята очень старались, вы же видите, что в каждом из периодов у нас было примерно по 20 бросков. Может быть, из-за возраста нашим хоккеистам еще не хватает хладнокровия и мастерства, чтобы решать голевые моменты”, - заявил наставник дончан Шуплер.

Добавим, что свой следующий матч “Донбасс” проведет 21 октября против рижского “Курбадса”, который во второй игровой день обыграл испанский “Чури Урдин” — 8:1.