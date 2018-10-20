Франция требует исчерпывающего расследования убийства Хашкаджи

КИЕВ. 20 октября. УНН. Париж требует тщательного расследования убийства саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашкаджи. Об этом говорится в заявлении главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, опубликованном в субботу в Twitter ведомства, передает УНН.

“Подтверждение смерти Джамаля Хашкаджи является первым шагом в сторону установления истины”, — отметил Ле Дриан. При этом глава французского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что многие вопросы остаются без ответа. “Они требуют исчерпывающего и надлежащего расследования, чтобы все причастные к убийству Хашкаджи ответили за свои действия”, — отметил министр.

По его словам, Франция ожидает от властей Саудовской Аравии работы в этом направлении. “Эти ожидания становятся еще более сильными в свете того, что наши две страны связаны стратегическим партнерством, которое предполагает откровенность, требовательность и прозрачность”, — заявил Ле Дриан.

Министр выразил соболезнования семье и близким Хашкаджи и подчеркнул, что “обстоятельства его смерти подчеркивают необходимость защиты журналистов и всех тех, чья свобода выражения мнений способствует общественной дискуссии во всем мире”. По словам Ле Дриана, это является приоритетом внешней политики Франции.

Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не не выходил на связь.

В субботу генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что власти Саудовской Аравии подтвердила смерть саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашоґджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.