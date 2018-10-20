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Ярмоленко из-за травмы не доиграл матч против "Тотенхема"

Ярмоленко из-за травмы не доиграл матч против "Тотенхема"

КИЕВ. 20 октября. УНН. Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко со стартовых минут провел за “Вест Хэм” домашний матч 9-го тура английской Премьер-лиги против “Тотенхема”, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Впрочем, доиграть до конца даже первый тайм Ярмоленко не удалось. Ближе к концу первой 45-минутки наш футболист в штрафной гостей неудачно ступил на правую ногу и рухнул на газон. Оставить поле самостоятельно Андрей не смог.

Официальной информации о тяжести повреждения украинца из клуба пока не поступало, а сама игра закончилась победой гостей со счетом 1:0 благодаря голу Эрика Ламели.

Примечательно, что в этом сезоне Ярмоленко провел в составе “Вест Хэма” 10 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Как ранее информировал УНН, Ярмоленко попал в стартовый состав Украины на матч против чехов.

Источник: УНН
Теги: спорт
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