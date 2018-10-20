Девять очков украинца не спасли "Атланту" от второго поражения в НБА

КИЕВ. 20 октября. УНН. В третьей соревновательный день регулярного чемпионата НБА состоялся ряд поединков в одном из которых “Атланта” центрового Алексея Леня в гостях соревновалась против “Мемфиса”, передает корреспондент УНН.

Стартовую часть “Атланта” проиграла по всем параметрам (10:27), но концовка первой четверти была за ними и “Ястребы” практически догнали оппонентов — 37:33.

Наш “бигмен” в первой четверти запомнился только слэм-данком и своевременной результативной передачей. Во второй четверти Лень добавил в свою копилку трехочковое попадание с угла. В дальнейшем партнеры редко заигрывали Украинский для атаки и в целом по 26:16 минуты набрал 9 очков (3/7 двухочковые, 1/1 трехочковые) при 4 подборах, 2 передачах и 2 потерях, а его команда уступила 117: 131.

Отметим, что “Хокс” имеют 2 поражения в 2 матчах, а “Гриззлис” 1 победу при 1 поражении.