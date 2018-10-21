Мадридский "Реал" потерпел второе подряд поражение в чемпионате Испании

КИЕВ. 21 октября. УНН. Мадридский “Реал” на “Сантьяго Бернабеу” в присутствии чуть более 63 тысяч зрителей принял “Леванте” в испанской Примере, передает корреспондент УНН.

В дебюте встречи гости удивили титулованный испанский клуб. Неуверенные действия Варана привели к голевого выхода с вратарем нападающего Моралеса, а уже на 13 минуте гости предшествовали с разницей в два мяча, ведь все то же Варан сыграл рукой в ​​собственной штрафной. Пенальти реализовал Рохер.

После серии изменений в начале второй половины (появились Бэйл, Бензема и Себальос) “галактикос” смогли на гол Марсело, но на большее их не хватило — 1:2.

Стоит отметить, что мадридцы не побеждали в чемпионате уже 4 игры подряд, кроме того они в этой серии проиграли трижды.

Заметим, что между командами разница по набранным очкам достигает лишь одного балла — 14 и 13 пунктов, позволяет “Реала” занимать 5 строчку.