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Мексика разрешила перейти свою границу женщинам и детям из каравана мигрантов

Мексика разрешила перейти свою границу женщинам и детям из каравана мигрантов

КИЕВ. Двадцать первое октября. УНН. Мексиканские власти объявили, что открывают свою границу для женщин и детей из каравана мигрантов, который организованно движется по направлению к южной мексиканской границе. Об этом в субботу сообщает Agence France-Presse со ссылкой на посла Мексики в Гватемале Луиса Мануэля Лопеса, передает УНН.

По его данным, женщины и дети, которым разрешено перейти границу, будут зарегистрированы мексиканскими миграционными службами, а затем доставлены в центры размещения.

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Как ранее информировал УНН, во вторник президент США Дональд Трамп проинформировал власти Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, что прекратит выделение финансовой помощи этим странам, если не будут приняты меры по ограничению нелегальной миграции в США через территорию этих государств. 16 октября министерство иностранных дел Гондураса призвало своих жителей не участвовать в миграционных караванах, которые направляются в сторону Мексики и США.

Источник: УНН
Теги: США, мигранты, Мексика
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