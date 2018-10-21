Чернохвостые олени и коровы оказались главными врагами крупнейшего организма на планете

КИЕВ. Двадцать первое октября. УНН. Самый большой и самый тяжелый живой организм на Земле — клональная колония тополя осинообразного Пандо в американском штате Юта может погибнуть из-за неконтролируемого размножения травоядных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание “N+1”.

Восстановление колонии не происходит из-за того, что молодые деревья подъедают чернохвостые олени и коровы. Дикие травоядные, в свою очередь, расплодились после истребления хищников, на которых одно время велась охота.

Клональная колония осинообразных тополей (Populus tremuloides) состоит примерно из 47 тысяч генетически идентичных деревьев, которые имеют единую корневую систему. Подобные колонии возникают в результате размножения растений не традиционным способом, с помощью семян, а вегетативным — за счет подземных побегов и корневищ. С поверхности такая колония может показаться просто группой отдельных растений одного вида, растущих рядом. Пандо растет в центральной части штата Юта. Колония занимает площадь около 43 тысяч гектаров и, по оценкам исследователей, весит около шести тысяч тонн. Скорее всего, Пандо появилась после окончания последнего ледникового периода, около 14 тысяч лет назад.

Несколько лет назад местные власти заметили, что Пандо исчезает, и инициировали исследование, целью которого было понять, как его восстановить. Проводившие его биологи из Университета штата Юта, Пол Роджерс и Джоди Гейл. Они пришли к выводу, что росту молодых деревьев помогут восстановительные работы, в частности вырубка кустарника и частичная вырубка взрослых деревьев. Но плоды приносило и просто огораживание от травоядных животных, без активных восстановительных мер. Однако биологи изучали только отдельные участки леса, и не проводили оценку состояния всего массива.

В новой работе Пол Роджерс и Даррен Макэвой исследовали уже весь лес, в том числе участки, которые огородили совсем недавно. Они хотели оценить общее состояние Пандо на текущий момент, выявить актуальные причины, которые влияют на уменьшение леса и понять, как его восстанавливать. Роджерс и Макэвой обращали внимание на неогороженные участки леса, огороженные территории, появившиеся в 2013 году, на которых велись активные работы по восстановлению (в частности, вырубка кустарника) и на которых их не проводили, а также участки, огороженные в 2014 году. В том числе ученые проанализировали фотографии Пандо начиная с 1939 года, полученные с помощью аэрофотосъемки.

Ученые выяснили, что примерно с 1987-88 года лес перестал восстанавливаться. В 1992 году некоторые участки леса огородили, и это привело к кратковременному росту молодой поросли, хотя позднее все молодые деревья объели травоядные. По мнению исследователей, основной причиной гибели молодых деревьев стали травоядные — чернохвостые олени и домашние животные с окрестных ферм — которые объедают поросль. Старые изгороди, участки которых оставляют в новых ограждениях, не всегда являются препятствием для животных. Они проходят через проломы в заборе или перепрыгивают через них. Травоядных стало слишком много отчасти из-за того, как люди истребили хищников, контролировавших их численность. К тому же за последние 70 лет недалеко от тополиного леса стало появляться жилье, кемпинги и дороги, так что охоту на травоядных в этих местах запретили, и здесь стали появляться привыкшие к людям чернохвостые олени. Осинообразные тополя живут примерно 100-130 лет, так что взрослые деревья постепенно умирают, а новые на их месте не растут.

Исследователи заключают, что несмотря на то, что огораживание участков леса началось 25 лет назад, пока оно не принесло результата и Пандо не начал восстанавливаться. Для того, чтобы сохранить его, нужно тщательно следить за перемещениями коров и оленей, и при необходимости, уменьшать популяцию диких травоядных.

Как ранее информировал УНН, 6 сентября Верховная Рада отменила мораторий на экспорт древесины топливной. Парламентарии 246 голосами поддержали предложение главы государства к законопроекту о незаконном вывозе лесоматериалов.