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Бывшего легионера "Динамо" признали виновным в финансовых махинациях

Бывшего легионера "Динамо" признали виновным в финансовых махинациях

КИЕВ. 21 октября. УНН. Экс-нападающий киевского “Динамо” гвинеец Исмаэль Бангура осужден за мошенничество, сообщает УНН со ссылкой на ouest-france.fr.

После окончания выступлений за французский “Нант”, нападающий стал на учет в центр занятости для получения пособия по безработице. Затем футболист перешел в саудовский клуб “Альраид”, но продолжил находиться на учете и получать помощь.

В целом Бангура получил в период с марта 2016 по март 2018 помощь в размере 141 тыс. евро. Когда махинации были раскрыты, футболист утверждал, что выступал в Саудовской Аравии в статусе любителя. Однако суд признал Бангура виновным в мошенничестве и обязал его заплатить штраф в размере 131 487 евро.

Примечательно, что Бангура защищал цвета киевского “Динамо” с 2007 по 2009 год и был заметной фигурой в клубе. В 46 матчах гвинеец 28 раз отмечался в воротах соперника.

Источник: УНН
Теги: спорт
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