Футболисты "ПСЖ" забили пять голов и получили десятую подряд победу в Лиге 1

КИЕВ. 21 октября. УНН. Футболисты “ПСЖ” продолжили доминирование в чемпионате Франции по футболу — Лига 1, и нанесли сокрушительное поражение “Амьен” на “Парк де Пренс”, передает корреспондент УНН.

На 12 минуте в сетку гостей влетел первый мяч — Ди Мария подал верховой навес на ближнюю штангу, где умело сыграл головой Маркиньос. На следующий гол болельщики ждали 30 минут, когда еще один навес от Ди Марии замкнул рабьей.

В последнюю 10-минутку хозяева устроили настоящий ливень голов. Головой забил Дракслер, Мбаппе пробил из-под защитников, а также отметился Диаби, пройдя в чужой штрафной ряд оппонентов — 5:0.

Заметим, что имея 10 побед и ни одного потерянного балла команда Томаса Тухеля идет безоговорочным лидером турнира — 30 очков и плюс 8 над “Лиллем”.