Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 октября 2018 11:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4905
Версия для печати

Трамп рассматривает возможность снизить налоги для американцев со средним доходом

Трамп рассматривает возможность снизить налоги для американцев со средним доходом

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность публикации инициативы о существенном снижении налогов для американцев со средним уровнем дохода до начала ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Fox News.

Такие слова глава государства произнес в субботу, отвечая на вопросы журналистов после выступления перед сторонниками в штате Невада.

Мы рассматриваем возможность весьма большого снижения налогов для людей со средним уровнем дохода. И если мы это сделаем, это произойдет как раз до ноября“, — отметил президент, подчеркнув, что предложение в данный момент “очень серьезно изучается” как возглавляемой им администрацией, так и республиканцами в Палате представителей Конгресса США.

Трамп подчеркнул, что сокращение налогов не коснется бизнес, а будет направлено только на американцев со средним уровнем дохода, “которые в этом нуждаются”. Глава Белого дома пояснил, что о плане будет объявлено “в районе первого ноября, может быть, немного раньше”.

Как ранее информировал УНН, в конце декабря прошлого года президент подписал закон о внесении целого ряда изменений в Налоговый кодекс. Одним из основных положений крупнейшей за последние 30 лет реформы снижение налогов для бизнеса с 35% до 21%.

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.