Трамп рассматривает возможность снизить налоги для американцев со средним доходом

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность публикации инициативы о существенном снижении налогов для американцев со средним уровнем дохода до начала ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Fox News.

Такие слова глава государства произнес в субботу, отвечая на вопросы журналистов после выступления перед сторонниками в штате Невада.

Мы рассматриваем возможность весьма большого снижения налогов для людей со средним уровнем дохода. И если мы это сделаем, это произойдет как раз до ноября“, — отметил президент, подчеркнув, что предложение в данный момент “очень серьезно изучается” как возглавляемой им администрацией, так и республиканцами в Палате представителей Конгресса США.

Трамп подчеркнул, что сокращение налогов не коснется бизнес, а будет направлено только на американцев со средним уровнем дохода, “которые в этом нуждаются”. Глава Белого дома пояснил, что о плане будет объявлено “в районе первого ноября, может быть, немного раньше”.

Как ранее информировал УНН, в конце декабря прошлого года президент подписал закон о внесении целого ряда изменений в Налоговый кодекс. Одним из основных положений крупнейшей за последние 30 лет реформы снижение налогов для бизнеса с 35% до 21%.