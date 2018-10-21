На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. Двадцать первое октября. УНН. Национальный банк Украины на 21 октября 2018 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 21 октября установил следующие цены на банковские металлы:

Золото - 1103.853267;

Серебро - 13.205500;

Платина - 755.372389;

Палладий - 973.510970.

По сравнению с 20 октября курс всех валют не изменился.