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Шестая победа позволила "Нэшвилл" стать лидером НХЛ

Шестая победа позволила "Нэшвилл" стать лидером НХЛ

КИЕВ. 21 октября. УНН. “Нэшвилл Предаторс” продлили победную серию до четырех матчей в гостевом противостоянии с “Калгари Флэймз”, сообщает УНН.

Стартовый период завершился ничьей 1:1 благодаря шайбам Йохансена (“Нэшвилл”) и Линдхольм (“Калгари”). Второй промежуток уже был за гостями при которых шайбы забрасывали Смит и Фиала, в “Флэймз” отличиться сумел только американец Ткачук.

На 3 минуте решающего периода хозяева выровняли цифры на табло — 3:3, усилиями Беннетта, но впоследствии пропустили от Риналдо и Форсберга — 3:5.

Таким образом, “Предаторс” имеют 6 побед при 1 поражении и с 12 баллами возглавляют Западную конференцию. “Калгари” с 8 пунктами на 6-й строчке.

Добавим также, в других встречах “Миннесота” в гостях осилила “Даллас” 3:1, а “Вашингтон” дома уступил “Флориде” после буллитов — 5:6.

Источник: УНН
Теги: спорт
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