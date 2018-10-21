БК "Запорожье" нанес первое поражение БК "Днепр" в чемпионате Украины

КИЕВ. 21 октября. УНН. Баскетболисты “Запорожье” продолжили побеждать лидеров сезона в чемпионате Украины по баскетболу, передает корреспондент УНН.

В домашней игре с лидером чемпионата “Днепром”, команда Валерия Плеханова уступила в первой четверти 22:27. Отличная вторая четверть (25:10) помогла захватить инициативу и стать победителем противостояния 89:79.

Примечательно, что доиграть встречу не сумел главный бомбардир гостей Александр Мишула. Защитник в середине заключительной четверти покинул площадку.

Как всегда в составе запорожцев сверкало американское трио — Трент (24 очка), Киндал (24) и Холтон (19).

Добавим, что “Днепр” до этого был единственным клубом, который не знал горечи поражений. Сейчас днепряне и запорожцы организовали двоевластие в таблице — по 3 победы и 1 поражению.