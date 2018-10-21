Минобороны РФ сообщило цены на Т-34 и Ил-4 в годы Второй мировой войны

КИЕВ. 21 октября. УНН. Директор департамента финансового обеспечения Министерства обороны России Евгений Пронский рассказал в эфире “Эха Москвы” о ценах на вооружение в годы Второй мировой войны, передает УНН.

"В этот период определенными директивами были заморожены цены на вооружения и военную технику, и политика оптовых цен на закупку вооружений и военного имущества заключалась в их постоянном снижении",— сказал он.

Разработанный конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 под руководством М. И. Кошкина танк Т-34 в 1941 году стоил 269 тысячи рублей, в 1942-м — 193 тыс. руб., а в 1945-м — 135 тысяч. Двухмоторный дальний бомбардировщик Ил-4 стоил 800 тысяч руб. в 1941 году, в 1942-м — 468 тыс. руб., а в 1945-м — 380 тыс. руб. Пистолет-пулемет образца 1941 года, системы Шпагина (ППШ) в 1941 году стоил 500 руб., через год — 400 руб., а в конце войны — 148 руб. Благодаря такому снижению цен во время войны удалось сэкономить 50 млрд руб.

Как ранее информировал УНН, полицейские задокументировали вдвое больше фактов сбыта оружия по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин по итогам работы блока криминальной полиции в течение 9 месяцев 2018 года.