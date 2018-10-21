В Венесуэле задержали украинца за перевозку 147 кг кокаина

КИЕВ. 21 октября. УНН. Венесуэльские правоохранители задержали 20 человек за транспортировку кокаина. Об этом сообщает портал Cooperante со ссылкой на прокуратуру Венесуэлы, передает УНН.

Полиция Венесуэлы задержала за перевозку кокаина 20 членов экипажа судна Jose Progress, среди которых были трое граждан России, один украинец, три венесуэльца и 13 граждан Филиппин. На борту правоохранители нашли 147 кг кокаина.

По данным портала, среди задержанных есть трое граждан России, один украинец, три венесуэльца и 13 граждан Филиппин.

В Cooperante также рассказали, что судно под испанским флагом направлялось в бельгийский Гент.

Как ранее информировал УНН, в ночь с 1 на 2 октября грузовик, зарегистрированная в Украине и управляемая двумя голландцами, была перехвачена таможенной службой в Фрузини, на юго-западе от Тулузы во Франции.