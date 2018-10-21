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По Украине ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности

По Украине ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня, 21 октября, на большей части территории Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 21 октября на большей части территории Украины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, в Киевской области чрезвычайная (5 класса), а в Киеве высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, спасатели ликвидировали пожар в развлекательном комплексе в Киеве.

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Напомним, 17 октября в Одессе сгорел клуб спортивного рыболовства.

Источник: УНН
Теги: погода, пожары, угроза, ГСЧС
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