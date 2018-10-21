По Украине ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня, 21 октября, на большей части территории Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 21 октября на большей части территории Украины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, в Киевской области чрезвычайная (5 класса), а в Киеве высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, спасатели ликвидировали пожар в развлекательном комплексе в Киеве.



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Напомним, 17 октября в Одессе сгорел клуб спортивного рыболовства.

