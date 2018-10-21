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Воскресенье, 21 октября 2018, 09:11 • Анастасия Ткачук • 5010
По Украине ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности
КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня, 21 октября, на большей части территории Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным УкрГидрометцентра, 21 октября на большей части территории Украины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, в Киевской области чрезвычайная (5 класса), а в Киеве высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, спасатели ликвидировали пожар в развлекательном комплексе в Киеве.
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Напомним, 17 октября в Одессе сгорел клуб спортивного рыболовства.
Источник: УНН