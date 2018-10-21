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Мощный ураган "Майкл" в США унес жизни уже 36 человек

Мощный ураган "Майкл" в США унес жизни уже 36 человек

КИЕВ. 21 октября. УНН. Число жертв урагана "Майкл", который пришел на юго-восточное побережье Соединенных Штатов, превысило 30 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

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"Вчера в округе Бэй штата Флорида, США, скончалась женщина, которая получила травмы в результате урагана "Майкл". Таким образом количество жертв непогоды достигло 36", -сказано в сообщении.

Напомним, ураган "Майкл" нанес значительный ущерб военной авиабазе в США.

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Источник: УНН
Теги: США, непогода, жертвы, ураганы
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