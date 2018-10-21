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На шахте в Китае произошел горный удар: 22 горняка заблокированы под землей

На шахте в Китае произошел горный удар: 22 горняка заблокированы под землей

КИЕВ. 21 октября. УНН. Вчера, 20 октярбя, 22 горняка оказались заблокированы в одной из угольных шахт на востоке Китая в результате горного удара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".

"22 горняка оказались заблокированными в результате горного удара, произошедшего в субботу вечером на одной из угольных шахт в провинции Шаньдун на востоке Китая", - говорится в сообщении.

Ресурс также уточнил, что, по сообщению местных властей, авария произошла примерно в 23:00 на угольной шахте в уезде Юньчэн. По данным издания, в настоящее время вентиляция угольной шахты восстановлена, ведется спасательная операция.

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Напомним, в августе текущего года в результате аварии с выбросом угля и газа на шахте "Цзымуцзя" в поселке Шицяо города Паньчжоу провинции Гуйчжоу (юго-западный Китай) погибло 13 горняков.

Источник: УНН
Теги: Китай, шахта, Горняк
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