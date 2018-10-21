В Венесуэле задержали украинца за перевозку кокаина - СМИ

КИЕВ. 21 октября. УНН. Власти Венесуэлы задержала панамское судно с 147 килограммами кокаина на борту в Анзоатегуи. Также задержаны 20 человек, среди которых есть украинец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Cooperante.

"Корабль Jose Progress был задержан, на нем было найдено 124 упаковки кокаина общим весом 147 кг. Это произошло в воскресенье, 7 октября. Задержано было 20 человек, среди них было 17 иностранцев: один украинец, три россиянина, тринадцать граждан Филиппин", - сказано в сообщении.



Как сообщал УНН, в Средиземном море задержано украинскую яхту с около 60 нелегалами.



Напомним, в ночь с понедельника на вторник грузовик, зарегистрированный в Украине и управляемый двумя голландцами, был перехвачен таможенной службой в Фрузини, на юго-западе от Тулузы во Франции.