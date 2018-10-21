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Во Львове ночью минировали больницу

Во Львове ночью минировали больницу

КИЕВ. 21 октября. УНН. Во Львове аноним сообщил о заминировании 5 городской клинической больницы. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

"В 1:00 часов на телефон "102" дежурной службы ЧП во Львовской области поступило сообщение о заминировании помещения 5-й Львовской коммунальной клинической больницы на ул. Чупрынки, 45 (Шевченковский район). Требований, выполнение которых могло бы предотвратить взрывы, а не выдвигалось. На месте происшествия работали подразделения сил ЦЗ области и города Львова. в 2:19 ч. обследование территории больницы было завершено. Взрывное устройство не обнаружено. Проводятся мероприятия по выявлению лица, предоставившего ложное сообщение", - сообщили в Нацполиции.

По предварительной информации из больницы эвакуировали 60 человек.

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Как сообщал УНН, в пгт Белокуракино Луганской области "минировали" две автозаправочные станции. Сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, правоохранители устанавливают псевдоминера.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, минирование, полиция, больницы
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