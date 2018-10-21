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Во Владикавказе горит завод: один спасатель погиб, двое травмированы

Во Владикавказе горит завод: один спасатель погиб, двое травмированы

КИЕВ. 21 октября. УНН. В результате масштабного пожара на металлургическом заводе во Владикавказе в России погиб один спасатель погиб, еще двое травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Площадь пожара, по последним данным, составляет 4,5 тыс. кв. м", - сообщили агентству в МЧС РФ.

Как отметили в издании, пожар на металлургическом заводе "Электроцинк" произошел ночью в воскресенье, возгорание возникло в цехе электролиза. В ходе тушения погиб один пожарный, еще двое получили травмы. Жертв среди персонала нет, поскольку производство в ночную смену не велось и людей в помещении не было.

Ранее сообщалось, что для тушения пожара на заводе был направлен пожарный поезд из Кабардино-Балкарии. Сначала возгорание распространилось с 650 квадратных метров до 1 000.

Также ресурс уточнил, что ОАО "Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии РФ, крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии, производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы. По данным компании, на ОАО "Электроцинк" работает около 1,8 тыс. человек.

Напомним, 19 октября очевидцы сообщили, что на заводе "Авангард" на Центральной улице в Гатчине возле Санк-Петербурга, который, в том числе, производит пиротехнику, произошло возгорание.

Как сообщал УНН, в результате взрыва газового баллона в одном из жилых домов столицы Молдовы погибло 3 человека, еще 10 получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Россия, завод, пожары, жертвы
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