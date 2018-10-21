В Индии в результате падения автобуса в водоем погибли 7 человек

КИЕВ. 21 октября. УНН. По меньшей мере семь человек погибли и 20 получили ранения сегодня в результате падения пассажирского автобуса в водоем. Инцидент произошел в штате Ассам на северо-востоке Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

ДТП произошло вблизи деревни Мекалмуа в районе Нальбари, примерно в 63 км к северо-востоку от столицы штата Ассам города Диспур.

"Сегодня автобус, принадлежавший транспортной корпорации штата Ассам, занесло на дороге, и он свалился в водоем в районе Адабари", - сообщил представитель полиции.



В результате происшествия семь человек погибли, 20 получили ранения.



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Сообщается, что водитель потерял управление, после чего автобус упал в водоем.

По данным властей, в салоне автобуса в момент аварии находились 50 человек.

"Семь тел были извлечены из воды, автобус был поднят со дна краном. Двадцать человек, получившие травмы, были госпитализированы, остальные пассажиры не пострадали", - сообщили власти.

Дорожные аварии с человеческими жертвами нередки в Индии, чаще всего их причинами являются перегруженность транспорта, плохое состояние дорог и опасное вождение.



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Ежедневно в Индии в дорожно-транспортных происшествиях гибнет в среднем 400 человек.



Как сообщал УНН, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которой автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.